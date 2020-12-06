Підготовчі засідання ДВК та видача бюлетенів: порушення на виборах у Кривому Розі

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували окремі процедурні порушення під час підготовчих засідань ДВК на повторному голосуванні на виборах Криворізького міського голови.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні ГМ ОПОРА.

“Підготовчі засідання ДВК на повторному голосуванні на виборах Криворізького міського голови відбувалися, як правило, у повноважному складі та із дотриманням вимог законодавства. Більшість виявлених порушень мали процедурний характер і продемонстрували необхідність належного навчання членів ДВК. На окремих виборчих дільницях спостерігачі ОПОРИ не змогли реалізувати своє право спостерігати за усіма процедурами підготовчих засідань у зв’язку із перешкодами з боку членів ДВК”, - йдеться в повідомленні.

За даними ОПОРИ, 10,17% ДВК розпочали свої підготовчі засідання раніше встановленого Виборчим кодексом часу (між 7:00 та 7:14). У Громадянській мережі наголошують, що такі засідання повинні розпочатися не раніше ніж за 45 хвилин до початку голосування, при цьому чіткий час їхнього проведення забезпечує можливість офіційним спостерігачам, кандидатам, їхнім довіреним особам контролювати усі процедури підготовки виборчих дільниць до відкриття. Під час підготовчих засідань на ДВК оглядають і опломбовують виборчі скриньки, до них вкидають контрольні листи, виборчі бюлетені передають членам ДВК тощо. Порушення ДВК вимог щодо часу проведення засідань негативно впливають на реалізацію суб’єктами виборчого процесу свого права спостерігати за роботою ДВК.

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Зазначається, що підготовчі засідання ДВК продемонстрували відсутність критичних проблем щодо забезпечення їхнього кворуму. Лише на 1,82% дільниць підготовчі засідання ДВК проводились у неповноважному складі. Порівняно з повторним голосуванням, в окремих інших містах України цей показник є прийнятним, і він формує передумови для стабільного функціонування ДВК протягом дня голосування.

ГМ ОПОРА порівнює ситуацію у Кривому Розі з повторним голосуванням у Чернівцях 29 листопада, де 9,84% ДВК проводили свої підготовчі засідання із недотриманням вимог щодо кворуму.

“В умовах пандемії та недостатньої фінансової мотивації для членів виборчих комісій питання діяльності ДВК було ключовим протягом усього процесу місцевих виборів в Україні. Незважаючи на значні ротації у складі комісій, фактично в усіх територіальних громадах вдалося уникнути зриву голосування через неналежну організацію роботи ДВК”, - вказують аналітики ОПОРИ.

Також спостерігачі ОПОРИ зафіксували окремі процедурні порушення під час підготовчих засідань ДВК. 13,56% не забезпечували ведення протоколу засідання, що є вимогою виборчого законодавства. На окремих дільницях членами ДВК було проігноровано необхідність вносити до протоколу про підрахунок голосів виборців кількість виборчих бюлетенів або такі дані вносились олівцем. Ці порушення, як правило, не впливають на законність самого процесу голосування, але вони демонструють необхідність якісного навчання членів ДВК в умовах постійних ротацій у їхньому складі. Зафіксовані також окремі інциденти, які потенційно можуть негативно вплинути на законність процесу голосування.

Також ОПОРА зафіксувала, що один член комісії видавав бюлетені.

“Випадки видачі бюлетенів одним членом комісії були зафіксовані на виборчих дільницях №121525, №121582, №121587”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на виборчій дільниці №121729 виборчі бюлетені видавала одна особа, але після зауваження від спостерігача бюлетені перестали видавати в очікуванні на другу особу.

Натомість виборчій дільниці №121587 спостерігач зафіксував систематичні випадки видачі бюлетенів одним членом комісії. Голова на скаргу від спостерігача не реагує, мотивуючи таку необхідність карантинними обмеженнями.

Крім того, в ОПОРІ повідомили про ймовірне фотографування бюлетеня відбулося на виборчій дільниці №121522.

“При виході з дільниці виборчиня, яка ймовірно сфотографувала власне волевиявлення, продемонструвала відповідне зображення чи інформацію на своєму телефоні сторонній особі, що знаходилася біля входу на дільницю. Після цього виборчиня покинула дільницю”, - йдеться в повідомленні.

Про вказаний факт повідомили присутнього працівника поліції.

А на дільниці №121619 спостерігач одного з кандидатів просив спостерігачку ОПОРИ припинити відеофіксацію виборчого процесу, мотивуючи це тим, що до повноважень офіційних спостерігачів належить лише право фото та відео зйомки порушень виборчого законодавства. Спостерігачка ОПОРИ пояснила йому, що право вільно знімати весь виборчий процес, а не виключно порушення, гарантоване офіційним спостерігачам статтею 60 Виборчого кодексу України.

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Станом на 8:30 спостерігачі ОПОРИ повідомили про відкриття усіх виборчих дільниць, охоплених репрезентативним для Кривого Рогу моніторингом. При цьому 1,69% дільниць розпочали процес голосування раніше встановленого законодавством часу (до 08:00).

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг проходить повторне голосування на виборах міського голови.

До виборчого бюлетеня включено Дмитра Шевчика (“Слуга народу”) та Костянтина Павлова (“Опозиційна платформа – За життя”), які 25 жовтня отримали 25,94% та 9,15% голосів відповідно. Чинний міський голова, кандидат Юрій Вілкул (Блок Вілкула “Українська перспектива”) за результатами голосування 25 жовтня отримав найбільшу підтримку виборців (44,96%), але він відмовився від участі в повторному голосуванні. Власне рішення кандидат пояснив станом здоров’я, одночасно закликавши підтримати висуванця “Опозиційної платформи – За життя” Костянтина Павлова.

Таким чином, виборці Кривого Рогу обиратимуть між кандидатами, які отримали другий і третій результат за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 р.