Київщина отримала 16 600 доз COVID-вакцини

Київська область отримала 16 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА.

"Відповідно цього ж дня в області стартує і вакцинальна кампанія. Розпочнеться вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні.

В області першочергово провакцинують працівників мобільних бригад з імунізації.

Надалі на першому етапі щеплення проти коронавірусу отримають 3 657 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Як зазначила профільна заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, на Київщині для вакцинації на першому етапі задіяно 23 мобільні бригади з імунізації. Саме вони й проведуть щеплення медичним працівникам із 27 госпітальних баз.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вакцинація від коронавірусу в Україні стартує 24 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров'я України в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози з інтервалом 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

У вівторок, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закуплену за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

Окрім цього, Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX від 8 до 16 млн доз вакцини проти COVID-19. На початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer, також очікується постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–II кварталі 2021 року.

Наприкінці 2020 року Україна уклала угоду про постачання 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak. Закупівля буде проведена державним коштом через АТ “Лекхім”.

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