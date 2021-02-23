На Прикарпатті заборонять посадку і висадку пасажирів через «червону» зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Міністерству інфраструктури розробити зміни до постанов Кабміну і передбачити заборону на посадку та висадку пасажирів усіх видів громадського транспорту на Івано-Франківщині з 26 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

"Комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України розробити зміни до постанов КМУ, після яких наберуть чинність такі обмеження...: Заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них", - написав Немчінов.

Також Мінінфраструктури до 26 лютого має вжити заходів щодо корегування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Читайте також: На Прикарпатті розгорнули 30 наметів мобільного госпіталю

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет Міністрів ухвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого по 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 23 лютого встановила червоний рівень на Івано-Франківщині з 26 лютого.

В Україні за минулу добу зафіксували 4 182 випадки коронавірусу, з них найбільше в Івано-Франківській області – 716.