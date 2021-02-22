У Дніпрі медики рятують вагітну, в якої коронавірус уразив 60% легень

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова медики борються за життя вагітної, у якої коронавірус уразив 60% легень.

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор лікарні Сергій Риженко, передає Укрінформ.

"Учора з Кривого Рогу доправлено Катерину, вагітність 35 тижнів. COVID-пневмонія уразила 60% легень. Боремося за життя мами й дитини", - написав Риженко.

Загалом, поінформував медик, на сьогодні в лікарні перебувають 50 пацієнтів із COVID-19, із них 13 надважких, двоє вагітних.

Він також попередив, що навесні рівень захворюваності може зрости внаслідок кількох чинників.

"Імунітет знизиться у всього населення. Почнуться весняні ГРВІ, авітаміноз. Коли настане потепління, люди будуть більше гуляти. Соціальна активність збільшується, і як наслідок, зростає кількість хворих", - попередив директор медзакладу.

На його думку, нівелювати третю хвилю епідемії можна, якщо 70% населення України буде вакциновано.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 лютого лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.