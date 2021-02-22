Стоматолога-садистку з Рівного відпустили під особисте зобов'язання

Рівненський міський суд обрав запобіжний захід лікарці, яку підозрюють у вчиненні злочинів проти дітей, у вигляді особистого зобов'язання.

Як передає Укрінформ, про це інформує сайт суду.

“22 лютого 2021 року Рівненським міським судом Рівненської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання відносно лікаря-стоматолога, яку підозрюють у вчиненні злочинів відносно малолітніх дітей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкція статті (ч. 1 ст. 125 КК України) передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Уточнюється, що санкція іншої статті (ч. 1 ст. 126 КК України) карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Як повідомляв Укрінформ, у поліції розслідується п’ять кримінальних проваджень щодо рівненського стоматолога, яка, за даними слідства, застосовувала насильство стосовно малолітніх.

Наразі відомо, що 29-річна дитяча стоматолог лікарську діяльність не проводить. Під час першопочаткового спілкування вона своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила.

Зі свого боку генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що наразі потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини по відношенню до дітей, а також наголосила на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

18 лютого поліцейські Рівного встановили місце знаходження підозрюваної лікарки-стоматолога, їй було вручено підозру.