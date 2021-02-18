У Рівному «зникла» стоматолог, проти якої відкрили 5 справ за насильство над дітьми

У поліції розслідується п’ять кримінальних проваджень щодо рівненського стоматолога, яка, за даними слідства, застосовувала насильство стосовно малолітніх, наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить.

Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

“Поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 та чотири — за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Так, окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося іще троє батьків.

Зокрема, 12 лютого до поліції надійшла письмова заява 28-річного рівнянина, в якій він повідомив, що під час візиту до стоматолога у серпні минулого року лікарка спричинила його на той час трирічній доньці тілесні ушкодження та психологічну травму.

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“Аналогічне звернення надійшло 15 лютого й від іншого 28-річного жителя Рівного. Чоловік зазначив, що його син отримав тілесні ушкодження під час прийому стоматологом у червні минулого року”, - поінформували в поліції.

Окрім того, з подібною заявою звернулася жителька Рівненського району, яка повідомила, що пів року тому дитячий стоматолог у приватній клініці на вулиці Пушкіна нанесла тілесні ушкодження її 6-річній доньці.

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Двоє заявників звернулись одразу до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюднене в соцмережах, вони упізнали своїх дітей.

Відомості за трьома цими фактами внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що 29-річна дитяча стоматолог лікарську діяльність не проводить. Під час першопочаткового спілкування вона своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила. "Втім, наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить, а адвокат, який повідомив, що представляє її інтереси, показів від імені клієнтки поки не дає”, - зазначили слідчі.

Досудові розслідування тривають, всі обставини скоєних кримінальних правопорушень встановлюються.

Як повідомлялося, у Рівному правоохоронці почали розслідування щодо лікарки, яка неналежно виконувала професійні обов'язки. Зокрема, остання застосовувала насилля щодо малолітніх дітей, а також неякісно надавала послуги стоматолога.

Зі свого боку генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що наразі потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини по відношенню до дітей, а також наголосила на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.