Омбудсмен закликає Раду посилити покарання за сексуальне насильство над дітьми

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба закликає Верховну Раду посилити відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми.

Як передає Укрінформ з посиланням на сторінку Кулеби у Фейсбуці, у зверненні йдеться: «Прошу підтримати законопроєкт № 3055 – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції), яким посилюється відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми».

«Сьогодні все частіше ми чуємо про випадки сексуального насильства над дітьми. В тому числі про злочини, де дітей залучають до виготовлення порнографічного контенту», - зазначає Кулеба і наводить наступні дані: 46 млн унікальних фото- та відеоматеріалів із зображенням сексуального насильства над дитиною є в базі Європолу. За світовою статистикою 8 із 10 постраждалих дітей – це діти віком 3-13 років.

За словами дитячого омбудсмена, сьогодні в Україні, на відміну від більшості цивілізованих держав світу, не криміналізовані перегляд порнографічних матеріалів за участі дітей, їх придбання, зберігання (без мети збуту чи розповсюдження), кібергрумінг.

Наслідки сексуального насильства супроводжують дитину все життя, а коли це пов’язано із виготовленням порнографічного контенту, це ще ускладнюється, адже повністю видалити зображення чи відео з мережі Інтернет неможливо, заявляє Кулеба. Збільшення кількості переглядів – це постійне травмування дитини, застерігає він.

Законопроєкт, зокрема передбачає криміналізацію зберігання і перегляду матеріалів сексуального насильства над дітьми, а також грумінгу (налагодження контакту з дитиною з метою насильства).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» (№3055). Статтю 155 Кримінального кодексу України пропонується доповнити положенням, згідно з яким вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло особи, яка не досягла 16-річного віку, каратиметься обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Кримінальний кодекс також пропонується доповнити новою статтею «Домагання дитини для сексуальних цілей».

Так, пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітньою особою особі, яка не досягла 16-річного віку, з метою вчинення щодо неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, каратиметься обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропозиція зустрічі з метою втягнення малолітньої особи у виготовлення дитячої порнографії може загрожувати позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.