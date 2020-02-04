Мінцифри відкрило виставку, присвячену проблемі онлайн-насильства над дітьми

Щоб привернути увагу до проблеми насильства над дітьми в Інтернеті, Міністерство цифрової трансформації проводить виставку, присвячену цій проблемі, де представлено реальне інтернет-листування дітей зі злочинцями.

Про це у Facebook повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні наша команда проводить виставку присвячену насильству над дітьми в Інтернеті. Завдання — привернути увагу депутатів, посадовців, профільні організації та всіх-всіх батьків до проблеми онлайн-насильства. Законодавство в цій сфері відсутнє, чітких протоколів дій — не існує. Ніколи не проводилось повноцінних інформаційних кампаній", - повідомив він.

Тематична експозиція "Сексуальне насильство над дітьми: онлайн-вимір" / Фото: Володимир Тарасов

Федоров додав, що експонати виставки відображають реальне листування дітей зі злочинцями, які змушували їх надсилати інтимні фото та вступати з ними в «доросле» онлайн-спілкування. Читайте також: Кулеба: Потрібен інститут суддів, слідчих і прокурорів, які працюють саме з дітьми

Міністр уточнив, що 12 лютого відбудеться широке обговорення плану конкретних дій щодо цієї проблеми між усіма відповідальними органами та організаціями.