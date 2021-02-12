У Рівному розслідують знущання лікарки-стоматолога над дітьми

У Рівному правоохоронці розпочали розслідування щодо лікарки-стоматолога за неналежне виконання професійних обов'язків, зокрема застосування насилля щодо малолітніх дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

«Із заявами щодо можливих неправомірних дій лікарки до правоохоронців звернулися жительки Костополя та Рівного. 28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи. Також звернулась і 36-річна жителька Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці лікарка завдала тілесних ушкоджень її 5-річній дитині», - йдеться у повідомлені.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

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У межах кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи. Слідчі дії тривають.

Водночас у соцмережах поширюють два відеоролики, на яких зафіксовано, як лікарка застосовує насилля до дітей.

«Відео, як лікарка ... б’є та душить своїх маленьких пацієнтів. Мама дівчинки з відео була однією з тих, хто захищав публічно лікарку. Вона не знала, що постраждала її дитина півроку тому. Та коли побачила відео, була шокована. Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікарка знала про інвалідність дівчинки та хворобу серця», - написала Вікторія Мамотюк, яка виклала відео у Ютуб.

Зокрема, на кадрах видно, як лікарка заносить дівчинку на руках у свій кабінет. Пізніше садить її на руки і, показавши їй шприц, починає трусити та застосовувати насилля.

На іншому ролику видно, як асистент лікарки лежить на дитині всім тілом, а потім стоматолог б’є дитину головою об кушетку, підіймає за голову і знову кидає.

За словами правоохоронців, виявлена під час моніторингу мережі Інтернет інформація буде зареєстрована та розглядатиметься у ході розпочатих досудових розслідувань.

Рівне.онлайн повідомляє, що відео жорстокого поводження з маленькими пацієнтами надала клініка «Голівуд», де раніше працювала лікарка, на запит адвоката кількох потерпілих від її дій.

У клініці запевнили, що звільнили лікарку саме через скарги батьків, які заявляли про знущання з їхніх дітей.