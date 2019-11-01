ГПУ взялася за справу про знущання над дітьми в реабілітаційному центрі

Генпрокуратура взяла на контроль справу щодо катування вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації на Одещині.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“У зв’язку з резонансом та численними публікаціями у ЗМІ заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов направив прокурору Одеської області доручення щодо перевірки оприлюднених фактів. Йдеться про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів Центру, а й працівників правоохоронних органів, приниження, ґвалтування неповнолітніх”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підрозділи Національної поліції Одеської області та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами катування та інших порушень прав вихованців КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 127 (катування), ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) , ч.3 ст. 152 (згвалтування), ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) ККУ.

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Як повідомлялося, в Одесі поліція перевіряє інформацію про знущання над дітьми в міському центрі соціально-психологічної допомоги, яку поширила інспектор патрульної поліції Зоя Мельник. За словами жінки, центр соціально-психологічної реабілітації дітей став "в'язницею для дітей, які ні в чому не винні, але їхні права і свободи грубо порушуються й обмежені тими, хто їх повинен захищати".

За словами Мельник, замість усталених дев'яти місяців, у цьому центрі діти проходять "психологічну реабілітацію" роками. Адміністрація закладу додатково вводить карантини, аби обмежити зустрічі дітей з близькими і родичами, а в душових кабінах і туалетах розміщені камери відеоспостереження.