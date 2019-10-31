На Вінниччині відкрили справу через знущання у психоневрологічному інтернаті

«На підставі матеріалів про ситуацію в Плисківському психоневрологічному інтернаті, які надійшли від прокуратури, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 ККУ «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Крім того у рамках провадження перевіряється інформація про привласнення коштів цих людей представниками адміністрації», - повідомила Олійник.

За її словами, наразі кримінальне провадження порушено за фактом позбавлення волі клієнтів інтернату. Слідчі проводять перевірки і збирають докази, які будуть підставою для оголошення підозри причетним до цього правопорушення. На завершення цього етапу слідчих дій правоохоронцям знадобиться близько 10 днів.

Як повідомили Укрінформу в департаменті соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА, директор Плисківського психоневрологічного інтернату звільнився із займаної посади «за згодою сторін». Наразі обов’язки керівника закладу виконує інша особа.

Нелюдське ставлення до підопічних Плисківського психоневрологічного інтернату, розташованого у Погребищенському районі, було виявлене під час спільної перевірки Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА та правозахисників і громадських активістів з ГО USER, яка опікується правами психічно хворих людей. У ході відвідин закладу вони виявили, що клієнтів інтернату довгий час роздягненими утримували в зачиненому приміщенні, не випускаючи навіть до вбиральні.

У своєму звіті ГО USER зазначила, що «підопічні психоневрологічного закладу не позбавлені та не обмежені в дієздатності, стан здоров’я яких не потребує ізоляції на певний час та в обмеженому приміщенні. Підопічні протягом нічної доби не мали можливості користуватися санітарним вузлом, вимушені були справляти людські потреби в кімнаті проживання: на підлогу, постіль. Зазначене поводження, стійкий сморід фекалій принижує людську гідність».

Активісти про виявлені факти правопорушень повідомили прокуратуру, яка скерувала дані матеріали до поліції Погребищенського району.

Наразі у Плисківському психоневрологічному інтернаті мешкає понад 90 клієнтів.

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Санкція ч.2 ст. 146 ККУ передбачає відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу. Винуватці у скоєнні такого злочину караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Фото: vezha.vn.ua