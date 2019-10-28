ДБР відкрила справу через катування онкохворої за ґратами

"Днями розпочали кримінальне провадження за ст. 127 КК України (катування) щодо працівників однієї з установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. Приводом послугувало звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - зазначила вона.

Варченко уточнила, що, за попередньою інформацією, працівники цієї установи не забезпечили надання медичної допомоги онкохворій ув’язненій.

"Жінка подала позов до Європейського суду з прав людини й виграла справу. ЄСПЛ зобов’язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція), якою заборонено катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність поводження або покарання. Втім, на цьому історія не завершилася", - уточнила заступник директора.

Варченко повідомила, що, зі слів уповноваженого з прав людини, після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели до іншої установи виконання покарань, але під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, ймовірно побили її, завдавши тілесних ушкоджень.

Читайте також: У Раді Європи на контролі 566 рішень ЄСПЛ щодо України

"Як йдеться у заяві, жінка припускає, що у такий спосіб службовці помстилися їй за те, що поскаржилася до ЄСПЛ. Зараз слідчі Центрального апарату ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії й намагаються встановити всі обставини справи", - зазначила Варченко.