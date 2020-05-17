Католицька церква у Польщі просить Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми

Глава Римо-католицької церкви Польщі попросив Ватикан розслідувати ймовірне приховування сексуального насильства над дітьми з боку священників.

Про це повідомляє BBC.

"Архієпископ Войцех Полак закликав Ватикан розслідувати ймовірне приховування сексуального насильства над дітьми з боку священнослужителів", - йдеться в повідомленні.

Так, архієпископ попросив розпочати розслідування після виходу документального фільму про домагання у церкві. Там ідеться про двох братів, які постраждали від сексуального насильства з боку священника.

Архієпископ очікує, що Ватикан призначить слідчого у цій справі.

Фільм "Гра в хованки" братів Томаша і Марека Секельських переглянули вже понад 2 мільйони рази на YouTube.

У фільмі йдеться, зокрема, про єпископа, який знав про домагання з боку священника, але нічого не вдіяв.

Торік брати Секельські показали свій перший фільм - "Тільки нікому не кажи". Вони стверджували, що священники-педофіли свідомо переміщалися між парафіями, щоб уникнути відповідальності за скоєне.

У березні 2019 року польська церква визнала, що майже 400 священнослужителів домагалися неповнолітніх за останні 30 років.