Католицька церква у Польщі просить Ватикан розслідувати сексуальне насильство над дітьми
Про це повідомляє BBC.
"Архієпископ Войцех Полак закликав Ватикан розслідувати ймовірне приховування сексуального насильства над дітьми з боку священнослужителів", - йдеться в повідомленні.
Так, архієпископ попросив розпочати розслідування після виходу документального фільму про домагання у церкві. Там ідеться про двох братів, які постраждали від сексуального насильства з боку священника.
Архієпископ очікує, що Ватикан призначить слідчого у цій справі.
Фільм "Гра в хованки" братів Томаша і Марека Секельських переглянули вже понад 2 мільйони рази на YouTube.
У фільмі йдеться, зокрема, про єпископа, який знав про домагання з боку священника, але нічого не вдіяв.
Торік брати Секельські показали свій перший фільм - "Тільки нікому не кажи". Вони стверджували, що священники-педофіли свідомо переміщалися між парафіями, щоб уникнути відповідальності за скоєне.
У березні 2019 року польська церква визнала, що майже 400 священнослужителів домагалися неповнолітніх за останні 30 років.