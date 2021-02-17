Венедіктова прокоментувала скандал з рівненською лікаркою-стоматологом

Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що наразі в країні потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини щодо дітей, а також наголосила на необхідності ратифікації Стамбульської конвенції.

Про це вона заявила під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, відповідаючи на запитання щодо випадку з рівненським стоматологом, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується дитячого насильства – це питання у мене так само номер один, зокрема, щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Треба цим займатися, і, мабуть, дійсно треба приймати зміни в Кримінальний кодекс, і може, навіть, я прийду з цим. Нам треба посилювати кримінальну відповідальність за злочини проти дітей. І треба подумати про ратифікацію Стамбульської конвенції», - зазначила Венедіктова.

Як повідомлялося, у Рівному правоохоронці почали розслідування щодо лікарки, яка неналежно виконувала професійні обов'язки. Зокрема, остання застосовувала насилля щодо малолітніх дітей, а також неякісно надавала послуги стоматолога.