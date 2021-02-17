Понад 20 ножових: харків'янин убив колишню та підпалив квартиру

У Харкові розслідують убивство жінки, яка померла у кареті швидкої допомоги під час евакуації з пожежі у домі в Немишлянському районі міста.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Травмовану потерпілу виявили під час гасіння пожежі у квартирі, де вона мешкала. Довезти жінку до лікарні не встигли – вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Експерти нарахували на її тілі понад 20 ножових поранень", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 16 лютого близько 19:30 до відділу поліції Харківського райуправління поліції №2 надійшла інформація від працівників ДСНС, які ліквідували пожежу у квартирі по вулиці Харківських дивізій. Після гасіння вогню у помешканні вони виявили 42-річну жінку з чисельними травмами та ножовими пораненнями, яка померла під час транспортування до лікарні.

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час роботи над розкриттям тяжкого злочину працівники Управління карного розшуку спільно з колегами з територіального підрозділу поліції вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешкала у будинку під Харковом. Рік тому вона покинула чоловіка через постійні знущання та образи, зловмисник не раз піднімав на жінку руку.

Рік тому потерпіла винайняла квартиру в Харкові і разом з дітьми переїхала до міста. Ввечері 16 лютого, коли жінка була вдома сама, зловмисник прийшов до неї і жорстоко розправився з колишньою співмешканкою. Після скоєння злочину він підпалив квартиру.

Чоловіка затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Як повідомлялося, увечері 16 лютого черговий ГУ ДСНС в Харківській області отримав повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Харківських дивізій, 20, що у Немишлянському районі міста. Рятувальники встановили, що у квартирі на п’ятому поверсі горіли домашні речі. З будинку було евакуйовано 30 людей.