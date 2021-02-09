Вбивство журналістки на субмарині: довічно засудженому Мадсену «накинули» ще 19 місяців

Данський винахідник Петер Мадсен, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство шведської журналістки, отримав ще один вирок – 19 місяців за ґратами за спробу втечі з в'язниці під Копенгагеном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Так, у жовтні минулого року Мадсена затримали біля в'язниці Херстедвестер в передмісті Копенгагена, де він відбуває довічне ув'язнення. Втікача спіймали буквально за 5 хвилин за 500 метрів від тюрми. Співробітники в'язниці, які переслідували його, побачили, що він застрибнув у білий фургон, і повідомили поліції. Новий вирок за цю спробу втечі Петер отримав у вівторок, 9 лютого.

Сам ув’язнений перед оприлюдненням судового вердикту заявив, що бажав утекти, бо умови в Херстедвестері, на його думку, незадовільні.

Мадсен був засуджений за тортури і вбивство 30-річної шведської журналістки Кім Валль на власному саморобному підводному човні. Він розчленував її тіло і викинув у море. Довічний термін убивця-винахідник отримав у 2018 році. Мадсен є одним із найвідоміших злочинців Данії.