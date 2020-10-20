Вбивство журналістки на субмарині: Мадсен намагався втекти із в’язниці

Поліція Данії при спробі втечі з в’язниці затримала винахідника Петера Мадсена, засудженого до довічного позбавлення волі за вбивство журналістки Кім Валль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За даними місцевих ЗМІ, 49-річний Мадсен намагався втекти із в’язниці, погрожуючи охоронцям предметом, схожим на пістолет. Також він стверджував, що має вибухівку.

Наразі поліція очепила район за декілька десятків метрів від в’язниці. На місце події викликали піротехніків.

Раніше у вересні Мадсен вперше визнав свою провину у вбивстві журналістки Кім Валль.

Як повідомлялося, у квітні 2018 року данський винахідник Петер Мадсен був визнаний винним у вбивстві та розчленуванні 30-річної журналістки Кім Валль на сконструйованому ним підводному човні у Копенгагенській гавані в 2017 році. Його засудили до довічного позбавлення волі.

26 вересня того ж року суд Копенгагена не задовольнив апеляційну скаргу Мадсена на рішення суду першої інстанції.