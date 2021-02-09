У сирійській Пальмірі знайшли тіло видатного археолога, страченого ІДІЛ

Сирійська влада заявила, що знайдено тіло знаменитого археолога Халіда аль Ассада, якого у 2015 в руїнах античного міста Пальміра обезголовили бойовики Ісламської Держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Терористи влаштували цьому 82-річному археологу, який намагався захистити Пальміру як цінну історичну пам’ятку від руйнування, публічну страту. Перед смертю вчений відмовився видавати ісламістам інформацію, де знаходяться цінні історичні артефакти.

Брутальне вбивство видатного науковця стало одним із серії гучних злочинів, вчинених ІДІЛ за час, коли його бойовики контролювали цю історичну локацію, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористи встигли зруйнувати декілька цінних архітектурних елементів Пальміри віком більше, ніж тисяча років, вважаючи їх «зразками ідолопоклонництва».

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Тіло аль Ассада виявили біля селища Кахлул на схід від Пальміри. Точно встановити, що знайдені останки належать саме йому допоможе ДНК-тест.

Як відомо, цей покійний археолог присвятив 50 років свого життя дослідженню історії Пальміри.

Коли йому пропонували втекти перед наступом ІДІЛ у 2015 році, аль Ассад заявив: «Я з Пальміри. І я лишуся тут, навіть якщо мене вб’ють».

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Як відомо, Ісламську Державу було вибито з останньої частини території Сирії в 2019 році. Проте за підрахунками ООН, на в Іраку та Сирії наразі ще можуть знаходитися до 10 тисяч бойовиків, які перейшли від відкритих бойових дій до терактів.