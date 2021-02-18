Лікарку-садистку з Рівного знайшли та вручили підозру

Поліцейські встановили місцезнаходження лікарки-стоматолога з Рівного, щодо якої розслідується п’ять кримінальних проваджень.

Про це передає Укрінформ із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

«Працівники поліції виявили лікарку у приватному будинку, де остання зареєстрована, однак раніше не проживала. Дізнавачі вручили їй повідомлення про підозру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодних свідчень підозрювана наразі не дає.

Досудове розслідування триває. Дізнавачі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Раніше стало відомо, що 18 лютого дитячому стоматологу з Рівного повідомлено про підозру у завданні умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам.

Поліцейські залишили підозру батькові лікарки, оскільки її місцеперебування було невідоме і на зв’язок вона не виходила. Вирішувалося питання про оголошення її у розшук.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо лікарки-стоматолога з Рівного, яка неналежно виконувала професійні обов'язки. Зокрема, застосовувала насилля щодо малолітніх дітей, а також неякісно надавала послуги стоматолога. Загалом щодо неї розслідується п’ять кримінальних проваджень.