Лікарку-стоматолога з Рівного хочуть оголосити у розшук, підозру вручили батьку

Поліцейські залишили підозру рівненській лікарці-стоматологу її батькові, бо місце перебування самої зловмисниці наразі невідомо, і на зв’язок вона не виходить, вирішується питання про оголошення її у розшук.

Про це інформує пресслужба Національної поліції у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Вручили повідомлення (про підозру — ред.) батькові лікарки, оскільки місце перебування самої зловмисниці наразі невідомо та на зв’язок вона не виходить. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтереси 29-річної рівнянки представляє адвокат, який наразі жодної позиції захисту не повідомляє.

Як повідомлялося, у Рівному правоохоронці почали розслідування щодо лікарки, яка неналежно виконувала професійні обов'язки. Зокрема, застосовувала насилля щодо малолітніх дітей, а також неякісно надавала послуги стоматолога.

Зі свого боку генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що в Україні потрібно посилювати кримінальну відповідальність за злочини по відношенню до дітей.

У поліції розслідується п’ять кримінальних проваджень щодо рівненської стоматологині, яка, за даними слідства, застосовувала насильство щодо малолітніх.

18 лютого дитячому стоматологу з Рівного повідомлено про підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам.