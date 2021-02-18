Лікарці-стоматологу з Рівного повідомили про підозру за побої дітей

Дитячому стоматологу з Рівного повідомлено про підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури стоматологу повідомлено про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, лікарка вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання.

Наразі правоохоронці встановили 3 потерпілих від дій стоматолога влітку 2020 року.

Крім того, у лютому 2021 року лікарка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

Як повідомляв Укрінформ, у Рівному правоохоронці розпочали розслідування щодо лікарки-стоматолога за неналежне виконання професійних обов'язків, зокрема застосування насилля щодо малолітніх дітей.

Із заявами щодо можливих неправомірних дій лікарки до правоохоронців звернулися жительки Костополя та Рівного. 28-річна рівнянка повідомила, що після візиту до стоматолога у восьмирічної доньки вона виявила гнійну рану губи. Також звернулась і 36-річна жителька Костополя, яка повідомила, що під час лікування зубів у приватній стоматологічній клініці лікарка завдала тілесних ушкоджень її 5-річній дитині.

Водночас, у соцмережах поширюють два відеоролики, на яких зафіксовано, як лікарка застосовує насилля до дітей.

Видання Рівне.онлайн повідомляло, що відео жорстокого поводження з маленькими пацієнтами надала клініка «Голівуд», де раніше працювала лікарка, на запит адвоката кількох потерпілих від її дій.

У клініці запевнили, що звільнили лікарку саме через скарги батьків, які заявляли про знущання з їхніх дітей.