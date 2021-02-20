У Харкові курсанти з портретами героїв Небесної сотні вишикувались у журавлиний клин

На майдані Героїв Небесної Сотні у Харкові відбулась акція у пам'ять про загиблих під час Революції гідності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, пів тисячі харків'ян разом виконали гімн України. Відразу після цього курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба з портретами 107 героїв Небесної сотні зробили сім маршових кроків під звуки пісні "Плине кача". Вони вишикувалися у формі журавлиного клину, що нагадує про ідею пам'ятника, який планується встановити на цій площі.

Акція на майдані Героїв Небесної Сотні у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Учасники акції тримають у руках прапори України, партійну символіку, прапори громадських організацій. Багато людей прийшли з квітами, запаленими свічками. Час від часу присутні скандували: "Слава Україні - героям слава!".

На площі відслужили панахиду представники духовенства на чолі з єпископом Харківським та Богодухівським Митрофаном. До присутніх звернувся настоятель храму Св. Іоана Богослова о. Віктор (Маринчак), відомий як духівник харківського Євромайдану. "Ми перемогли й завжди перемагатимемо, бо рабів до раю не пускають!" - сказав він.

Серед учасників акції - батьки та рідні трьох загиблих на Майдані харків'ян: випускника Харківського національного університету радіоелектроніки Євгена Котляра, випускника Харківської державної академії інженерів залізничного транспорту Владислава Зубенка та робітника-будівельника Юрія Паращука.

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"Ми зібралися на майдані Героїв Небесної Сотні, щоб не тільки вшанувати пам'ять героїв, а й нагадати владі про обіцянку побудувати на цьому місці меморіальний комплекс. Проєкт вже готовий, але влада посилається на брак коштів, хоча знаходить гроші на численне реконструювання міських парків. Ми будемо контролювати виконання обіцянок", - сказав співорганізатор акції, координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

За його словами, напередодні у місцевих вишах відбувся показ документального фільму "Герої не вмирають", створеного за підтримки патріотичних організацій Харкова і присвяченого трьом харківським героям Небесної сотні.

Увечері у Харківському національному театрі опери та балету ім. Лисенка відбудуться два концерти класичної музики на вшанування героїв Небесної сотні. Вхід вільний.

Як повідомлялося, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року, в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.