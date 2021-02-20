Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолює панахиду за розстріляними мирними учасниками Революції гідності.

Трансляція богослужіння наживо здійснюється на сторінці ПЦУ у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

У Михайлівському Золотоверхому відслужили панахиду за Небесною сотнею / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

“Кожен українець повинен знати і пам'ятати, якою ціною здобута наша державна та церковна незалежність і свобода, засвідчене наше прагнення бути у європейській сім‘ї народів. Шляху назад вже немає, слід робити все від нас залежне, щоби їхня жертва не була марною. Тож і сьогодні, коли наші брати і сестри продовжують захищати територіальну цілісність і свободу від російської агресії, ми не маємо права на безнадію. Маємо вірити в те, що, з Божою допомогою, в Україні – вільній, незалежній, європейській країні – запанує справедливий мир”, - написав предстоятель ПЦУ раніше у соцмережі.

На його переконання, герої Небесної сотні є прикладом та новітнім українським символом жертовної любові, турботи про ближнього, сміливості та патріотизму. За його словами, в один із складних періодів в історії України вони не залишились осторонь, а вийшли на мирну акцію протесту, щоби не допустити сповзання країни в безодню диктатури, захистити права, свободу й гідність рідного народу – і безвинно постраждали за це.

“Велика шана для Героїв – це молитва і пам'ять про них. Тож вічна пам’ять і слава героям Небесної сотні. Герої не вмирають!” - наголосив предстоятель ПЦУ.

Як повідомлялося, в Україні згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначають 20 лютого День Героїв Небесної Сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.