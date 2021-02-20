Розстріл на Інститутській: цього дня - 47 загиблих і 157 поранених

20 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, протистояння на Майдані тривало, на Інститутській силовики відкрили вогонь із вогнепальної зброї.

Як повідомляє Укрінформ, вночі було оголошене перемир'я, проте вранці зіткнення між протестуючими і силовиками поновилися. Близько 9-ї години ранку активісти почали відтісняти «беркутівців» з Майдану. Силовики застосовували світлошумові гранати, у відповідь у них летіли «коктейла Молотова» і бруківка.

У бік Майдану весь час рухалися автомобілі «швидкої допомоги». Від «Глобуса» і практично до Будинку профспілок стояла димова завіса - активісти підтримували «вогневу барикаду», щоб не дати силовикам піти в атаку. В центр Києва продовжували прибувати люди з регіонів України, також своїм ходом підходили жителі міста.

Під натиском майданівців спецпризначенці від Будинку профспілок відійшли у бік Європейської площі, а далі - до середини вулиці Грушевського. Активісти знову зайняли та забарикадували Український дім та Жовтневий палац.

Згодом надійшла інформація: на Інституцькій силовики обстрілюють майданівців з вогнепальної зброї. Стріляли у всіх: у медиків, жінок, журналістів. Поранених зносили до готелю «Козацький», тут же їм надавали першу допомогу. Об 11-й до «Козацького» почали приносити перших загиблих з проникаючими кульовими пораненнями.

Щохвилини з Майдану від’їжджали швидки та приватні автівки з пораненими. Тим часом тисячі киян прямували до лікарень: привозили ліки, їжу та необхідні речі. Крім того, біля лікарень чергували загони самооборони – люди боялись, що поранених заберуть правоохоронці.

Частина мітингувальників рушила до Верховної ради по вулиці Грушевського. Дізнавшись про це, в будівлі парламенту оголосили евакуацію. Засідання скасували. Евакуювали також Кабінет міністрів.

О 16-й годині ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко офіційно визнав, що силовикам видали бойову зброю.

В цей час лідерам опозиції вдалося зібрати кворум у Верховній раді і почати екстрене засідання. Вже пізно ввечері нардепи прийняли постанову «Про засудження насильства в Україні, призвів до людських жертв», якою скасували антитерористичну операцію СБУ та зобов'язали всіх силовиків розблокувати вулиці і повернутись на місця постійної дислокації. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.

Цього ж дня, міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися ввести санкції щодо українських чиновників, «відповідальних за насильство і надмірну силу».

20 лютого на Майдані загинуло 47 осіб та 157 отримали тілесні ушкодження. Вогнепальні поранення отримали 68 осіб.