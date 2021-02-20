Розстріл на Інститутській: цього дня - 47 загиблих і 157 поранених
Як повідомляє Укрінформ, вночі було оголошене перемир'я, проте вранці зіткнення між протестуючими і силовиками поновилися. Близько 9-ї години ранку активісти почали відтісняти «беркутівців» з Майдану. Силовики застосовували світлошумові гранати, у відповідь у них летіли «коктейла Молотова» і бруківка.
У бік Майдану весь час рухалися автомобілі «швидкої допомоги». Від «Глобуса» і практично до Будинку профспілок стояла димова завіса - активісти підтримували «вогневу барикаду», щоб не дати силовикам піти в атаку. В центр Києва продовжували прибувати люди з регіонів України, також своїм ходом підходили жителі міста.
Під натиском майданівців спецпризначенці від Будинку профспілок відійшли у бік Європейської площі, а далі - до середини вулиці Грушевського. Активісти знову зайняли та забарикадували Український дім та Жовтневий палац.
Згодом надійшла інформація: на Інституцькій силовики обстрілюють майданівців з вогнепальної зброї. Стріляли у всіх: у медиків, жінок, журналістів. Поранених зносили до готелю «Козацький», тут же їм надавали першу допомогу. Об 11-й до «Козацького» почали приносити перших загиблих з проникаючими кульовими пораненнями.
Щохвилини з Майдану від’їжджали швидки та приватні автівки з пораненими. Тим часом тисячі киян прямували до лікарень: привозили ліки, їжу та необхідні речі. Крім того, біля лікарень чергували загони самооборони – люди боялись, що поранених заберуть правоохоронці.
Частина мітингувальників рушила до Верховної ради по вулиці Грушевського. Дізнавшись про це, в будівлі парламенту оголосили евакуацію. Засідання скасували. Евакуювали також Кабінет міністрів.
О 16-й годині ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко офіційно визнав, що силовикам видали бойову зброю.
В цей час лідерам опозиції вдалося зібрати кворум у Верховній раді і почати екстрене засідання. Вже пізно ввечері нардепи прийняли постанову «Про засудження насильства в Україні, призвів до людських жертв», якою скасували антитерористичну операцію СБУ та зобов'язали всіх силовиків розблокувати вулиці і повернутись на місця постійної дислокації. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
Цього ж дня, міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися ввести санкції щодо українських чиновників, «відповідальних за насильство і надмірну силу».
20 лютого на Майдані загинуло 47 осіб та 157 отримали тілесні ушкодження. Вогнепальні поранення отримали 68 осіб.