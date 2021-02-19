Майдан у вогні: палали шини і Будинок профспілок - у сутичках гинули люди

Сім років тому, 19 лютого 2014 року, під час Революції Гідності на Майдані продовжувалось протистояння.

Після тривалих сутичок ввечері 18 лютого, силовики відтіснили мітингарів на Майдан. В ніч з 18 на 19 лютого протистояння стало ще запеклішим. Напередодні, беркутівці оточили протестувальників з боку Інститутської вулиці та Європейської площі. Почався штурм. Аби захиститись, активісти підпалювали шини. Через деякий час їм вдалось утворити суцільну смугу полум’я, яка заважала пройти правоохоронцям. Люди кидали до вогню все, що знаходили.

Силовики пригнали до Майдану водомети, намагаючись загасити полум'я, але спроби були марними. Майданівці відбивались бруківкою, піротехнікою та «коктейлями молотова». Разом з тим, беркутівці намагались штурмувати барикади БТРами, але невдало.

Будинок профспілок, що загорівся напередодні ввечері, палав. Активісти, що вибігали з нього, повідомляли, що в середину з даху й з першого поверху зайшли бійці «Беркуту», які навмисне спричинили пожежу. Коли полум’я охопило більшу частину будівлі, в середині ще лишались люди. Їх рятували за допомогою підйомного крану та мотузок. Згодом через пожежу обрушилися конструкції між 4 і 5 поверхами.

Штурм Майдану продовжувався всю ніч. Злам ситуації на користь протестувальників відбувся близько 6 ранку 19 лютого, коли на допомогу оборонцям Майдану крізь блокаду силовиків прорвалися кілька автобусі львів'ян. Вони з палицями і щитами кинулись у наступ на солдат внутрішніх військ, які згодом почали відступ. Протестувальникам вдалось повністю відновити контроль над Майданом Незалежності.

У трапезній Михайлівського собору протестувальники організували госпіталь. Упродовж дня кияни несли туди медикаменти. Там постійно працювали близько 20-30 лікарів. Як правило, вони надавали лише першу допомогу, після чого постраждалих відправляли до лікарень.

Київ продовжував перебувати у транспортному колапсі: під’їзди до міста охороняли автоматники, метро не працювало через оголошену владою так звану терористичну загрозу. Припинилося і залізничне сполучення з Львівською та Івано-Франківською областями.

Кривавий штурм Майдану 18-19 лютого сколихнув регіони України. Оскільки влада ігнорувала вимоги протестувальників, відбулося масове захоплення будівель силових структур у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку.

Протягом дня 19 лютого від європейських та американських високопосадовців прозвучала низка заяв с приводу ситуації, що склалася в Україні. Зокрема, президент США Барак Обама пригрозив «наслідками» для української влади, якщо насилля не припиниться.

19 лютого на Майдані загинуло 8 осіб, завдано тілесних ушкоджень 206 особам, з них 35 – тяжкі, 31 – середньої тяжкості.

На 20 лютого Віктор Янукович оголосив день жалоби за загиблими у протистояннях. Крім того він звинуватив лідерів опозиції у тому, що вони перейшли межу, закликавши людей до зброї.