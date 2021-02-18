Майже 90 підозрюваних у справах Майдану судитимуть заочно - ДБР

Державне бюро розслідувань скоро направить до суду справи щодо організаторів і виконавців злочинів на Майдані, які переховуються у Росії.

Про це повідомив під час пресконференції заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає кореспондент Укрінформу.

"До суду скеровуються справи за спеціальною, заочною процедурою. Ми розпочали у цих справах активну роботу. У нас 88 підозрюваних у справах Майдану, які перебувають у розшуку. Зараз ми отримуємо дозволи суду на обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою за відсутністю підозрюваних та у подальшому дозвіл на заочне спеціальне розслідування. Якщо і далі робота триватиме у цьому напрямку, то ми найближчим часом завершимо і направимо до суду всіх організаторів і виконавців, які ухиляються від слідства і суду і перебувають в Росії", - сказав Яблонський.

За його словами, з січня минулого року, відколи у ДБР було створено підрозділ у справах Майдану, слідчі повідомили про підозру 44 фігурантам справ і направили до суду 26 обвинувальних актів щодо 37 осіб.

Якщо рахувати в сукупності, то за весь час розслідування справ Майдану до відповідальності притягнено 309 фігурантів, підсумував посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Київський апеляційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві Валерія Коряка.

Він підозрюється у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.