Вшанування пам’яті Революції гідності є пріоритетним завданням – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що належне вшанування пам’яті про трагічні події 2013-2014 років є пріоритетним завданням, і воно реалізуватиметься у низці подальших стратегічних кроків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, особливо важливо отримати звістку про завершення довготривалих перемовин щодо початку створення Музею Революції гідності. Україна має належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності героям Майдану. Це пріоритетне завдання для країни, втілення якого буде реалізовано у низці подальших стратегічних кроків», – наголосив Президент.

Він додав, що в Україні цьогоріч розпочнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції гідності.

За інформацією ОП, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доповів Президенту, що напередодні досягнуто принципової згоди щодо умов використання проєкту переможців архітектурного конкурсу, що дає змогу оголосити про початок проєктувально-будівельних робіт у поточному році.

За його словами, конкурс відбувся давно, але в минулі роки ніхто не намагався пришвидшити вирішення цього питання.

«І наш обов’язок – діями продовжувати боротися за країну. Бо боротьба триває. А прагнення до свободи – те, що об’єднує українців. Тому ми ніколи не здамося», – зазначив міністр.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики поінформували, що на проєкт створення Музею Революції гідності у бюджеті-2021 закладено 50 млн грн.