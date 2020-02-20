У Києві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У столиці вшанували подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тисячі людей прийшли на Алею Героїв Небесної Сотні покласти квіти на знак ушанування пам'яті загиблих, приносили квіти до пам'ятного місця", - йдеться у повідомленні.

Учасники поминальної панахиди за загиблими героями Революції гідності із запаленою свічкою в руках стояли біля меморіалу героїв Небесної сотні.

У Києві вшанували загиблих учасників Революції Гідності / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Також у центрі Києва засвітилися Промені гідності.

Проміння прожекторів линуло в небо з точки, що розташована неподалік місця масових розстрілів 20 лютого 2014 року.

За задумом організаторів "Промені Гідності" символізують душі загиблих Героїв під час Революції Гідності, які піднімаються на небеса.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у шосту річницю розстрілу Небесної Сотні зустрівся з рідними тих, хто загинув під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, і запевнив, що розслідування "справ Майдану" триває, а винні у злочинах будуть покарані. Він додав, що для нього особисто це одна з пріоритетних справ.

День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.