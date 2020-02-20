Небесна Сотня: у Дніпрі зі світлин виклали напис "Герої не вмирають"

Патріотичний флешмоб «Герої не вмирають» з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні відбувся у Дніпрі на площі Героїв Майдану.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції зі світлин загиблих на Майдані виклали 50-метровий напис «Герої не вмирають».

Флешмоб «Герої не вмирають» у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Усі фото були окантовані і підсвічувалися понад 1000 лампадками, які запалили о 17.30 курсанти Ліцею митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, учасники Революції Гідності, студентська молодь, волонтери та жителі міста.

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Також відбулася спільна молитва за загиблими українцями.