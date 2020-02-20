У Києві відкрили виставку артефактів Майдану

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації до Дня Героїв Небесної Сотні відкрили виставку артефактів Майдану.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ці артефакти були зібрані безпосередньо після подій на Майдані, коли вже завершилися ті протистояння і коли Янукович утік. Багато наших хлопців пішли в батальйони на схід, там інша війна і там треба інша зброя. Тому багато артефактів залишалося, багато зібрано на Майдані. Ця колекція самооборонівців, зокрема Ігоря Рудника, Руслана Бойка, моя частина колекції. Ми її робимо вже кілька років під назвою "Самооборона. Добровольці Майдану", - розповів координатор "Самооборони Майдану" Роман Орищенко.

Виставка артефактів Майдану у КМДА / Фото: Ольга Нагорняк, Укрінформ

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За його словами, у мерії представлено не всю колекцію, адже загалом вона налічує кількасот експонатів, серед яких світлини подій Революції Гідності, предмети самозахисту - каски, щити, біти та інші атрибути майданівців.

Організатори виставки зазначили, що згодом колекцію артефактів планують передати до майбутнього Музею Революції Гідності.

Крім цього, до вшанування Героїв Небесної Сотні у КМДА відкрили виставку світлин "Майдан. Історія майбутнього" Юрія Білака. Також у програмі заходів10 історій із циклу "Характери гідності" Дарини Кульчицької про загиблих майданівців.

Завершаться заходи концертом пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні за участі майданівських музикантів: "TaRuta", "Хорея Козацька", сестри Тельнюк, "Рутенія", Ярема Шевчук, лідер гурту "Мандри" Сергій Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михайло Хай, Зеник, Володимир Гонський, Руслана Лоцман, проєкт Лариси Руснак "Вітер зі сходу".

Також з понеділка до п’ятниці при вході до Колонної зали Київської міської державної адміністрації працює виставка дитячих малюнків, присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні.