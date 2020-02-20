Рада разом із родичами Героїв Небесної Сотні вшанувала пам'ять загиблих

Рада разом із родичами Героїв Небесної Сотні вшанувала пам'ять загиблих

Укрінформ
Народні депутати на засіданні Верховної Ради 20 лютого вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні разом з їхніми родичами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в нас у парламенті присутні родичі Героїв Небесної Сотні. З вдячністю і шаною, я прошу, вшануємо всіх героїв Небесної Сотні", - звернулася до парламентаріїв заступник Голови ВР Олена Кондратюк.

Після хвилини мовчання віцеспікер додала: "Очікуємо на справедливе покарання всіх винних у цих злочинах. Герої не вмирають".

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Родини Героїв Небесної Сотні присутні у парламентській ложі для запрошених.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

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