Рада разом із родичами Героїв Небесної Сотні вшанувала пам'ять загиблих

Народні депутати на засіданні Верховної Ради 20 лютого вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні разом з їхніми родичами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в нас у парламенті присутні родичі Героїв Небесної Сотні. З вдячністю і шаною, я прошу, вшануємо всіх героїв Небесної Сотні", - звернулася до парламентаріїв заступник Голови ВР Олена Кондратюк.

Після хвилини мовчання віцеспікер додала: "Очікуємо на справедливе покарання всіх винних у цих злочинах. Герої не вмирають".

Родини Героїв Небесної Сотні присутні у парламентській ложі для запрошених.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.