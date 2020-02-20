ДБР ініціює законодавчі зміни, щоб покарати всіх винних у розстрілі Майдану — Венедіктова

Т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова запевняє, що у ДБР роблять усе для того, щоб задачі, які стоять перед правоохоронцями з розслідування справ періоду Майдану, були доведені до лсправедливого завершення.

Відеозвернення з відповідним меседжем викладене на сторінці ДБР у Facebook.

"Ми все робимо для того, щоб ті задачі, які стоять перед правоохоронними органами з розслідування справ, пов'язаних з цими для всіх нас болючими подіями 2013-2014 років, були доведені до логічного і справедливого завершення", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що ДБР ініціювало законодавчі зміни, які дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності, в тому числі тих, хто наразі переховується за кордоном.

В Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Цього дня у 2014 році загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників.

Серед перших загиблих під час подій Майдану були Сергій Нігоян, Роман Сеник, Михайло Жизневський, а загалом за цей період постраждали 2,5 тисячі осіб, загинуло 78 цивільних громадян України і 13 правоохоронців.