Весняні пожежі у Зоні відчуження «рознесли» радіацію на значні відстані

Унаслідок пожеж, що сталися в Зоні відчуження у квітні-травні 2020 року, відбувся вторинний підйом штучних радіонуклідів з рослинності та ґрунтів і перенесення їх на значні відстані.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в публічному звіті голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Григорія Плачкова, який було представлено під час засідання Колегії Держатомрегулювання, 18 лютого.

"Пожежі у природних екосистемах на радіаційно забруднених територіях супроводжувалися вторинним підйомом штучних радіонуклідів, що депоновані у рослинності та ґрунтах, і перенесенням їх (переважно цезій 137) на значні відстані, про що повідомляли на своїх сайтах регулюючі органи європейських країн (зокрема звіт IRSN Франції)", - повідомляє ДІЯРУ.

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Водночас, наголошується, що аналіз даних вимірювань радіаційних характеристик засвідчив, що подія, пов’язана з пожежами, не мала суттєвих радіологічних наслідків для населення та навколишнього середовища за межами зони відчуження. Зокрема, на відміну від ситуації з опроміненням внаслідок Чорнобильської аварії 1986 року, пожежі у квітні – травні 2020 року не супроводжувалися утворенням додаткових викидів радіоактивності у навколишнє середовище.

"Події не мали безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії, однак викликали підвищену увагу ЗМІ та стурбованість громадськості і потребували відповідного інформаційного супроводу, зокрема, щодо оперативної оцінки та інформування Кабінету Міністрів України, Національної комісії радіаційного захисту", - зазначається в звіті.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними "Професійної асоціації екологів України" карти забруднення Чорнобильської зони відчуження на сьогодні застаріли, оскільки вони змінюються після кожної пожежі, а особливо - змінилися після катастрофічної пожежі навесні 2020 року, коли радіонукліди потрапили в ґрунт та водні об'єкти.

На сьогодні Український Гідрометцентр ДСНС забезпечує у повсякденному режимі передачу даних вимірювань потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання з постів АСКРО АЕС, зони відчуження, з мережі радіометричних спостережень гідрометеорологічної служби до системи IRMIS ЦІАС МАГАТЕ та їх візуалізацію на веб-сторінці ЦІАС МАГАТЕ. Передача даних радіаційного моніторингу МАГАТЕ в режимі аварійної ситуації є обов’язком Держатомрегулювання.

Міжнародна інформаційна система з радіаційного моніторингу IRMIS створена МАГАТЕ для підтримки реалізації Конвенції про раннє оповіщення про ядерну аварію, як механізм глобального обміну великими обсягами даних радіаційного контролю. IRMIS допомагає компетентним органам, міжнародним організаціям та ЦІАС МАГАТЕ обмінюватись інформацією під час ядерної або радіологічної аварійної ситуації та здійснювати аналіз даних радіаційного контролю для оцінки небезпеки, визначення захисних дій, інформування громадськості та підтримки прозорості обробки даних.