Україні багато років доведеться ліквідовувати наслідки Чорнобильської трагедії - Єрмак

Україна впродовж багатьох років муситиме працювати над ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це написав у Facebook керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який разом із главою держави Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та першим помічником Президента Сергієм Шефіром узяв участь у вшануванні пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Україні доведеться ще багато років працювати над ліквідацією наслідків Чорнобильської трагедії", - зазначив Єрмак.

Він нагадав, що торік міжнародні підрядники добудували і передали Україні нове укриття, встановлене над старим саркофагом зруйнованого блоку ЧАЕС, яке захищатиме від небезпеки витоку радіоактивних матеріалів. Тепер же необхідно завершити демонтаж нестабільних конструкцій старого укриття, обробку та захоронення усіх радіоактивних залишків.

Керівник Офісу Президента також заявив, що Україна мусить обрати оптимальну модель розвитку енергетичної системи.

"Енергетична безпека країни – один з найважливіших пріоритетів команди Президента Зеленського", - наголосив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 квітня здійснює робочу поїздку до Київської області. Він узяв участь у церемонії вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, поспілкувався з працівниками ДСНС, які брали участь у гасінні лісової пожежі в зоні відчуження, та вручив їм державні нагороди.