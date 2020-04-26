Президент вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем ушанували пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

Глава держави поклав квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля, що розташований на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблока, де стався вибух у 1986 році.

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«Чорнобильська катастрофа – це, без перебільшення, лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини та спільним обов’язком усіх націй світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.

фото: пресслужба Президента