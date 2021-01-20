У зоні відчуження проведуть інвентаризацію земель

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про проведення інвентаризації земель на території зоні відчуження та зони безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент Укрінформу, у пояснювальній записці йдеться, що метою прийняття проєкту розпорядження «Про проведення інвентаризації земель» є здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території зони відчуження та зони безумовного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру.

Державне агентство з управління зоною відчуження уповноважується бути замовником робіт із розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель зони відчуження та зони безумовного відселення орієнтовною площею 32,429 тис. га, які розташовані на території зони відчуження Іванківського та Поліського районів Київської області з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та забезпечення її затвердження в установленому порядку.

Проєкт розпорядження розроблено на виконання пункту 5 статті 2 указу Президента України від 14 грудня 2015 року №702 «Про заходи у зв’язку з 30 роковинами Чорнобильської катастрофи».

Розпорядження уряду затверджене з техніко-юридичними правками.