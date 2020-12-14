Закон про соцзахист від аварії на ЧАЕС не виконується повністю - Офіс омбудсмена

Наразі в нашій країні закон щодо соцзахисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, держава не виконує в повному обсязі.

Про це у Телеграмі інформує Офіс Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, передає Укрінформ.

«Варто зауважити, що сьогодні Закон «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», який спрямований на захист учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території, виконується державою не в повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що про це свідчить кількість скарг та звернень, що надходять до Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадських організацій, які займаються захистом прав цих категорій громадян.

Також в Офісі омбудсмана уточнили, що з такими організаціями Уповноважений тісно співпрацює, що дає змогу оперативно реагувати на проблемні питання захисту прав постраждалих громадян.

Водночас в Офісі Омбудсмана поінформували, що про наявність проблемних питань учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також необхідності їх вирішення Уповноваженим було наголошено в щорічній доповіді Денісової про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік.

Також уточнюється, що цьогоріч за зверненнями учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, громадських організацій, які займаються захистом прав ліквідаторів та постраждалого населення, Уповноважений направила низку звернень до відповідних центральних органів виконавчої влади із пропозиціями щодо необхідності законодавчого врегулювання системних проблемних питань щодо соцзахисту та пенсійного забезпечення вказаних категорій громадян.

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Водночас в установі повідомили, що пропозиції Уповноваженого не були належним чином враховані з посиланням на обмеженість фінансових ресурсів в держбюджеті.

«Водночас на сьогодні у парламенті зареєстровано низку законопроєктів, спрямованих на посилення соціальних та медичних гарантій для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також відновлення раніше скасованих для вказаних категорій громадян пільг», - поінформували у Денісової.

Окрім того, як уточнюється, указом Президента Володимира Зеленського від 09.12.2020 №556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи» було доручено уряду здійснити комплексний аналіз всіх нормативно-правових актів щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Наголошується, що захист прав і свобод осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, залишається одним із стратегічних напрямів діяльності українського омбудсмана.

Також у Денісової висловили щиру вдячність та шану усім тим, хто ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції та будував об'єкт «Укриття», і зазначили, що їхній подвиг назавжди залишиться в пам’яті всіх українців.

Як повідомлялося, 14 грудня в Україні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. День встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.