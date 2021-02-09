На Закарпатті не вакцинуватимуть вагітних медиків

На Закарпатті готуються вакцинувати від коронавірусу першу чергу медиків в області - попередньо дали згоду на вакцинацію понад 3 000 медпрацівників. У регіоні не щеплюватимуть вагітних медиків, а ось грудне вигодовування не є протипоказанням для вакцинування.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, передає кореспондент Укрінформу.

“На Закарпатті готуються вакцинувати від ковіду першу чергу медиків. Попередньо дали згоду на вакцинацію понад 3 000 медиків та утриманців і працівників закритих закладів. В регіоні щеплюватимуть від ковіду передусім неімунних медпрацівників, тобто тих, хто ще не перехворів на коронавірус. В області не щеплюватимуть вагітних медиків — жінкам рекомендовано відстрочити вакцинацію до завершення вагітності, навіть якщо вже була введена перша доза. При цьому грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації від ковіду,” - зазначила Тимчик.

Вона пояснила, що відтермінувати вакцинацію в умовах дефіциту вакцини дозволяється і рекомендується за можливості і за бажання на 3 місяці.

Вікторія Тимчик зазначила, що якщо особа з групи ризику, яка не бажає вакцинуватися, не є медпрацівником, то вакцинацію можна відтермінувати і на 6 місяців.

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Як раніше повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров’я планують за 2021-2022 роки вакцинувати половину населення України. Повідомлялося, що вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у лютому.

Досі Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.

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Також у рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.