Пожежа у запорізькій лікарні: серед загиблих - екскомандир військової частини

Під час пожежі, що сталася в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні, загинув колишній командир військової частини 3026 Олександр Захаров. Чоловік лікувався від “ковіду”.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила 23 окрема бригада ОГП “Хортиця” НГУ, передає кореспондент Укрінформу.

“Пішов із життя ветеран Внутрішніх військ МСВ України, полковник у відставці Захаров Олександр Семенович (15.10.1951 – 03.02.2021, колишній командир військової частини 3026, голова ради секції ветеранів ВВ та НГУ, легенда Запорізького полку”, - йдеться у пості.

У коментарі Укрінформу у пресслужбі Нацгвардії повідомили, що колишній військовий загинув під час пожежі, що сталася вночі 3 лютого в Запоріжжі в реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні. Там він проходив лікування.

“Перебуваючи на пенсії, Олександр Семенович декілька років працював головою Ради секції, поки здоров’я дозволяло він ділився безцінним досвідом з діючими командирами військових частин м. Запоріжжя. Командування Південного Одеського територіального управління та військових частин Запорізького гарнізону Національної гвардії України висловлює щирі співчуття рідним та близьким”, - зазначили в НГУ.

Як раніше повідомлялось, під час пожежі в лікарні загинули троє пацієнтів та 26-річна лікарка-анестезіолог.

Правоохоронці затримали службову особу, відповідальну за протипожежну безпеку в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, через пожежу, яка сталася 3 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, трагедія сталася в обласній інфекційній лікарні, в реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі, о 23:25. На місце виїхало 60 працівників ДСНС , 16 одиниць техніки т 9 медичних бригад. У поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст 270 ККУ (порушення правил протипожежної безпеки).

Наразі слідство відпрацьовує низку версій виникнення загоряння, зокрема - використання медичного обладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.