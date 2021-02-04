Трагедія у запорізькій лікарні: у ВООЗ висловили співчуття рідним загиблих

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге висловив співчуття рідним загиблих в результаті пожежі у відділенні реанімації в Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«З сумом почув про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де доглядають за хворими на COVID-19 пацієнтами. Найглибші співчуття тим, хто втратив близьких», - написав Клюге.

Він також додав, що ВООЗ солідарні з Україною та Міністерством охорони здоров’я, та побажав швидкого одужання постраждалим.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі, в обласній інфекційній лікарні у реанімаційному відділенні, де перебували ковідні хворі на коронавірус, сталася пожежа, під час якої загинули 4 людей, серед яких і медпрацівник.