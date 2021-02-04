Замінює до 250 балонів: у лікарні Коростеня встановили кисневу станцію

У Коростенській центральній міській лікарні встановили кисневу станцію, яку використовуватимуть для лікування пацієнтів із COVID-19 і яка замінює 230-250 балонів кисню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє управління охорони здоров’я Житомирської ОДА.

«Це киснева ємність, яку ми придбали за кошти, виділені Національною службою здоров’я України. Тепер вона у нашій власності. Рідкий кисень закачують у резервуар, а з нього, уже як газ, подають у реанімаційне відділення для людей, хворих на “ковід” та інших соматичних пацієнтів», - зазначив генеральний директор лікарні Микола Ходаківський.

За його словами, резервуар вміщує до 230-250 балонів кисню.

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Наразі в медичному закладі є 180 кисневих точок.

Як повідомляв Укрінформ, раніше кріоциліндр із киснем встановили у міській лікарні Житомира №2 та кисневу станцію – у Новоград-Волинському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні.