У житомирській лікарні встановили 7-тонний кріоциліндр з рідким киснем

У лікарні №2 Житомира встановили кріоциліндр об’ємом 7 тонн із рідким киснем, який використовуватимуть для лікування пацієнтів із коронавірусом.

Про це на брифінгу розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми хочемо продемонструвати це обладнання – кріоциліндр, в який закачується 7 тонн рідкого кисню і це забезпечує лікарні нормальну роботу й не потрібно тягнути балони, в яких незручна заправка і велике фізичне навантаження на медичних працівників», - зауважив Сухомлин.

У міський лікарні Житомира встановили 7-тонний кріоциліндр з рідким киснем / Фото: пресслужба Житомирської міської ради

Обладнання Житомиру безкоштовно надала німецька компанія «Linde», а його встановлення обійшлося майже 700 тис. грн.

У кріоциліндр закачали 5 тонн кисню і вже сьогодні або завтра обладнання почнуть експлуатувати. Добова потреба лікарні в кисні – близько 1 тонни, а накопиченого в резервуарі запасу має вистачити на тиждень.

Під лікування коронавірусу залучили 4-поверховий корпус лікарні №2, де є 114 кисневих точок. Наразі кисневої підтримки потребують 38 пацієнтів медзакладу.

За словами мера, вирішується питання і щодо установки такого обладнання у лікарні №1. Він запевнив, що зараз заклад має запас кисню на 6 днів.

Минулого тижня заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова повідомляла, що лікарні №1 та №2, де надають допомогу хворим із COVID-19, забезпечені киснем до 50%.

На Житомирщині підтверджено 22 874 випадків COVID-19, 12 487 осіб одужали, 379 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтвердили 545 689 випадків COVID-19, з них за добу – 9 832.