Новий кріоциліндр повністю забезпечує киснем лікарню швидкої допомоги у Львові

В Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова встановили кріогенний газифікатор для збереження та подачі кисню, у якому можна накопичувати 8 тонн газу.

Про це повідомляється на сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«В лікарні швидкої допомоги встановили новий кріогенний газифікатор для збереження та подачі кисню. Досі на території лікарні розміщувався один такий газифікатор на 4 тонни газу. В новому ж можна накопичувати до 8 тонн. Два такі газифікатори наразі повністю покривають потреби лікарні в забезпечення пацієнтів киснем», - йдеться в повідомленні.

У медустанові розповіли, що новий кріоциліндр лікарня отримала в межах допомоги на умовах безоплатної оренди від Львівського хімічного заводу, який є постачальником зрідженого газу для медичної установи.

Газифікатор холодний кріогенний – це новий великий резервуар для зберігання та подачі кисню, який заправляється, надходить до лікарні, розгалужується спеціальними шляхами та поступає до пацієнтів, що потребують кисневої терапії. Кріоциліндр не потрібно дозаправляти, система працює безперебійно.

Раніше у Львівській ОДА заявляли, що в області забезпеченість киснем ліжко-місць у лікарнях, де приймають хворих з коронавірусом, становить 64%.

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова