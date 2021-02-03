Комітет Ради підтримав повернення селищу на Донеччині історичної назви Нью-Йорк

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування селища міського типу Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.

Як передає Укрінформ, про це повідомили народні депутати, члени комітету Роман Лозинський і Віталій Безгін у Фейсбуці.

"До появи в Україні свого Нью-Йорку лишився останній крок. Комітет підтримав перейменування Новгородського (Донецька область) на Нью-Йорк", - написав Безгін.

Читайте також: Інститут досліджень української діаспори оголосив конкурс на тему закордонного українства

Лозинський у своєму дописі зазначив, що Нью-Йорк - це історична назва смт Новгородське, яку прибрала радянська влада у 1951 році.

Для перейменування населеного пункту відповідну постанову має ухвалити Верховна Рада.

Фото: група "Український Нью-Йорк на Донеччині"