Комітет Ради підтримав повернення селищу на Донеччині історичної назви Нью-Йорк
Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування селища міського типу Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.
Як передає Укрінформ, про це повідомили народні депутати, члени комітету Роман Лозинський і Віталій Безгін у Фейсбуці.
"До появи в Україні свого Нью-Йорку лишився останній крок. Комітет підтримав перейменування Новгородського (Донецька область) на Нью-Йорк", - написав Безгін.
Лозинський у своєму дописі зазначив, що Нью-Йорк - це історична назва смт Новгородське, яку прибрала радянська влада у 1951 році.
Для перейменування населеного пункту відповідну постанову має ухвалити Верховна Рада.
Фото: група "Український Нью-Йорк на Донеччині"