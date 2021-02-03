У Тернополі вважають неприпустимим відновлення імпорту газу з Росії - облрада
Про це йдеться у зверненні депутатів, прийнятому на сьогоднішній сесії облради до керівництва держави, передає Укрінформ.
«Україна вже понад 5 років не купує газу в Росії і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним із головних здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією», - йдеться, зокрема, у зверненні депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів.
Депутати вважають, що невмотивоване підвищення ціни на газ мало за мету обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, а відтак пряме фінансування бюджету країни-агресора.
«Так звані дешеві російські енергоносії – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу і тисячі життів українців», - наголошується у документі.
Депутати Тернопільської обласної ради закликають Президента Володимира Зеленського, Верховну Раду та Кабінет Міністрів утриматись від прийняття будь-яких рішень, спрямованих на відновлення імпорту газу та електроенергії з Російської Федерації.
На Тернопільщині в цьому році відбулася низка позачергових засідань сесій місцевих рад, де було прийнято заяви до центральних органів влади щодо недопущення підняття тарифів на комунальні послуги.
Як повідомляв Укрінформ, керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ігор Стукаленко вважає, що “залежність країн регіону від імпорту газі і нафти залишається високою і наразі. В першу чергу, через монопольні поставки природного газу з Російської Федерації. Росія продовжує багаторічні намагання виключити Україну з ланцюга поставок газу в ЄС. В арсеналі — ті самі методи: будівництво геополітично вмотивованої газотранспортної інфраструктури, ігнорування європейського енергетичного законодавства, провокування газових криз з намаганням перекласти відповідальність”.
Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, що мав на увазі, коли допустив можливість імпорту газу «незалежними компаніями з Росії».
Він назвав одним із «елементів сталого рішення» проблеми ціни газу для населення «розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям газпромівського газу».
Теза про можливість імпорту газу з Росії через «незалежні компанії» викликала обурення багатьох коментаторів під постом Вітренка у Фейсбуці. Вони вважають, що насправді «незалежних» від російської держави компаній усередині Росії не існує.