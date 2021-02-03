У Тернополі вважають неприпустимим відновлення імпорту газу з Росії - облрада

Тернопільська обласна рада вважає неприпустимим відновлення імпорту газу та електроенергії з Росії.

Про це йдеться у зверненні депутатів, прийнятому на сьогоднішній сесії облради до керівництва держави, передає Укрінформ.

«Україна вже понад 5 років не купує газу в Росії і наша енергетична незалежність від агресивної імперії є одним із головних здобутків минулого десятиліття. Відступити від цього – це значить капітулювати перед Росією», - йдеться, зокрема, у зверненні депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів.

Депутати вважають, що невмотивоване підвищення ціни на газ мало за мету обґрунтувати повернення України в газову кабалу Кремля, а відтак пряме фінансування бюджету країни-агресора.

«Так звані дешеві російські енергоносії – це смертоносна зброя, як дешевий сир у мишоловці. Він вже вартував Україні Криму, окупованих районів Донбасу і тисячі життів українців», - наголошується у документі.

Депутати Тернопільської обласної ради закликають Президента Володимира Зеленського, Верховну Раду та Кабінет Міністрів утриматись від прийняття будь-яких рішень, спрямованих на відновлення імпорту газу та електроенергії з Російської Федерації.

На Тернопільщині в цьому році відбулася низка позачергових засідань сесій місцевих рад, де було прийнято заяви до центральних органів влади щодо недопущення підняття тарифів на комунальні послуги.

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Як повідомляв Укрінформ, керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Ігор Стукаленко вважає, що “залежність країн регіону від імпорту газі і нафти залишається високою і наразі. В першу чергу, через монопольні поставки природного газу з Російської Федерації. Росія продовжує багаторічні намагання виключити Україну з ланцюга поставок газу в ЄС. В арсеналі — ті самі методи: будівництво геополітично вмотивованої газотранспортної інфраструктури, ігнорування європейського енергетичного законодавства, провокування газових криз з намаганням перекласти відповідальність”.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, що мав на увазі, коли допустив можливість імпорту газу «незалежними компаніями з Росії».

Він назвав одним із «елементів сталого рішення» проблеми ціни газу для населення «розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям газпромівського газу».

Теза про можливість імпорту газу з Росії через «незалежні компанії» викликала обурення багатьох коментаторів під постом Вітренка у Фейсбуці. Вони вважають, що насправді «незалежних» від російської держави компаній усередині Росії не існує.