Відновити пільговий тариф на електроенергію вимагали на Миколаївщині

Кілька десятків мешканців села Мигія Первомайського району Миколаївщини перекрили державну трасу М-14 з вимогою відновити пільговий тариф на електроенергію для мешканців територій, які перебувають в 30 кілометрової зони навколо АЕС.

Відповідне відео протесту опублікувала місцева журналістка Наталія Клименко у Фейсбуці.

Місцеві жителі ходять по нерегульованому пішохідному переходу, блокуючи проїзд для транспортних засобів. Вони обурюються, що мають низькі пенсії та зарплати і не можуть оплачувати вартість комунальних послуг.

За словами одного з учасників протесту Сергія Петровича, наразі акція попередня і має на меті привернути увагу влади до їхньої проблеми. Якщо їх не почують, то наступну, більш масову вони проведуть 23 лютого.

Як повідомлялося, у січні Кабмін позбавив пільг на електроенергію громадян, які проживають в 30-кілометровій зоні навколо АЕС.