У Вінниці протестують незгодні з переходом районної лікарні у підпорядкування місту

Працівники Вінницької центральної районної клінічної лікарні та мешканці сільських громад пікетують районну раду через незгоду із перспективою передачі закладу у комунальну власність міської громади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля будівлі зібралися близько 60 осіб, у тому числі представники громад Вінницького району та колективу ЦРЛ. Вони зібралися, аби висловити незгоду з підпорядкуванням Вінницької ЦРКЛ Вінницькій міській раді.

Учасники акції висловлювали побоювання, що це може призвести до того, що мешканці довколишніх громад втратять можливість отримувати кваліфіковану медичну допомогу вузьких спеціалістів. Позаяк лікарня «дублює» міські медзаклади вторинного рівня і її можуть перепрофілювати. Також протестувальники заявляють, що ані з колективом, ані з громадами питання підпорядкування райлікарні місту не обговорювалось, і їхня позиція не врахована.

Мітингарі увійшли до сесійної зали Вінницької райради. Наразі там проходить пленарне засідання, під час якого мають розглянути питання безоплатної передачі цілісного майнового комплексу Вінницької ЦРКЛ у комунальну власність Вінницької міської громади. Цього вимагає закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17 листопада 2020 року. Документом передбачається, що всі заклади освітньої, культурної, соціальної та медичної сфер, які були у спільній власності територіальних громад району, мають перейти у власність тих громад, на території яких вони розташовані.

29 січня депутати Вінницької міської ради на сесії ухвалили рішення про прийняття у комунальну власність міської ради Вінницької центральної районної лікарні. Міська влада заявила, що має намір покращити матеріально-технічну базу закладу, медики отримують такі ж самі гарантії, як і працівники міських медичних закладів. А пацієнти, які мешкають у Вінницькому районі, матимуть можливість і далі тут отримувати медичну допомогу.

Представники міської та районної рад провели низку зустрічей із персоналом Вінницької центральної районної лікарні, де пояснили всі деталі переходу закладу в комунальну власність міста.

Наразі Вінницька центральна районна клінічна лікарня є опорним закладом із лікування пацієнтів з COVID-19.