Сесію Вінницької міськради пікетували учасники «тарифних» мітингів

У Вінниці активісти «тарифних» мітингів улаштували пікетування адмінбудівлі, намагаючись потрапити на сесію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь в акції узяли близько тридцяти активістів, які намагались потрапити на сесію. Вони влаштували штовханину в тамбурі будівлі міськради, позаяк їх не пускали на пленарне засідання, посилаючись на карантинні обмеження.

Учасники заходу повідомили, що вони хотіли закликати депутатів звернутися до Президента та уряду з вимогою скасувати високі тарифи на енергоносії та комунальні послуги.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулися протести у різних регіонах.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Окрім того, Шмигаль заявив, що українці, в яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.