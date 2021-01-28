Через негоду «Укрзалізниця» збільшила кількість місць у поїздах, які прямують з Одеси

«Укрзалізниця» повідомила, що збільшує кількість місць у поїздах, які прямують з Одещини.

Як передає Укрінформ, це дасть змогу виїхати з регіону людям, які змушені там залишатися через негоду, повідомила пресслужба відомства у четвер.

«Перевізник надав у продаж усі місця на поїзди з Одеси, які перебували під бронюванням для службових потреб, та збільшив кількість вагонів у поїздах. Так, по два вагони додано до поїздів №105/106 Одеса – Київ та №145/146 Ізмаїл – Київ», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» запевнили, що в разі потреби й надалі збільшуватимуть кількість місць у поїздах.

«Упродовж останньої доби залізничники продовжують очищати інфраструктуру від снігу та ожеледі. Попри негоду, значних затримок поїздів не відбувалося», – повідомили в УЗ.

Як повідомили раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, нині до дев’яти населених пунктів Одеської області відсутній проїзд, діють обмеження і заборони на рух окремими дорогами в області.

Зокрема, через ускладнення погодних умов та роботу снігоприбиральної техніки тимчасово заборонено рух легкового автотранспорту по автодорозі М 05 Київ - Одеса.

У південних та центральних районах Одещини через сильні снігопади знеструмлені 160 населених пунктів.