У Харкові розробили ліки, що здатні протистояти «короні», але не вистачає коштів на випробування

У Харківському Інституті мікробіології та імунології ім. Мечникова розробили препарат для зміцнення мікрофлори кишківника людини, що здатний допомогти у протистоянні коронавірусу, але на клінічні випробування на людях бракує коштів.

Про це Укрінформу розповів науковий керівник розробки, завідувач лабораторією та клінічним відділом молекулярної імунофармакології Інституту ім. Мечникова, доктор фармацевтичних наук, професор Артур Мартинов.

"Результати світових наукових досліджень свідчать, що корисні бактерії у кишківнику людини впливають на хід захворювання на COVID-19, ба більше, ймовірно, здатні допомогти протистояти розвитку хвороби. Тому мають значення будь-які наукові розробки щодо зміцнення мікрофлори кишечника людини. У нашій лабораторії створено подібний препарат. Його вже випробувано на тваринах, але продовжити на людях немає коштів", – зазначив Мартинов.

За його словами, спочатку у лабораторії отримали оригінальну субстанцію – дрібні молочні пептиди, тобто фракції білка молока: "На субстанцію ще 10 років тому отримали патент, розрахований на 20 років".

"Проведені дослідження дозволили розробити ефективний противірусний препарат для використання у ветеринарії, в тому числі проти коронавірусу. Не дивуйтеся, цей вірус вже тоді виявили у тварин, але це був не штам SARS, а давно відомі коронавіруси тварин", - пояснив Мартинов.

За його словами, дія препарату була випробувана на тваринах в інститутському віварії: мишах, щурах, кроликах, морських свинках.

"Учені переконалися, що він блокує вірус на рівні клітинного ядра. Причому за 2-3 дні проходить кашель, нормалізується температура тіла. Дослідники стверджують, що препарат також сприяє відновленню організму при респіраторних та інших вірусних інфекціях, знімає інтоксикацію, не містить синтетичних продуктів, має повністю природний органічний склад, і він нетоксичний. Але чому ж такий цінний препарат не був зареєстрований як ліки для людей? Немає коштів на проведення клінічних випробувань, а такі випробування потребують мільйонних витрат, причому у валюті", – пояснив Мартинов.

Однак, за його словами, препарат дієвий: "Ми знайшли можливість запропонувати його споживачам. А саме, провели додаткові дослідження і допрацювали субстанцію, що дозволило зареєструвати препарат як дієтичну добавку до їжі у формі желатинових капсул".

Як повідомлялося, станом на 27 січня в Україні лабораторно підтверджено 3 776 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 1 200 883 людини.